Во время митинга в Пенсильвании на Дональда Трампа было совершено нападение. После инцидента, несмотря на ранение, Трамп сделал символический жест, подняв кулак.

Дональд Трамп, бывший президент США, выступал на митинге в Пенсильвании, когда на него было совершено нападение. Сразу после выстрелов, несмотря на ранение в ухо, Трамп дал команду охранникам задержаться, чтобы поднять кулак перед своими сторонниками. Этот жест быстро стал вирусным.

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Трамп опоздал на собственный митинг, заставив сторонников ждать под палящим солнцем. Вышедший в красной кепке, он внезапно попросил отключить телесуфлеры и начал свою речь, обращая внимание на увеличение числа мигрантов во время президентства Байдена. Во время выступления раздались выстрелы, и Трамп инстинктивно прикрыл ухо рукой, после чего склонился от боли.

Секретная служба быстро отреагировала, оперативно выведя экс-президента со сцены. Однако, перед тем как покинуть место события, Трамп успел поднять кулак, заявив: "Боритесь!" Этот момент вызвал громкие овации и скандирование "США, США" среди собравшихся. Со сцены, в спешке, Трампу даже не удалось надеть свою туфлю.

После инцидента среди толпы начались обвинения в адрес прессы. Некоторые зрители выразили свое недовольство, обвинив журналистов в желании политического насилия. ФБР подтвердило, что стрелок, 20-летний Томас Мэттью Крукс, действовал в одиночку. Он был ликвидирован на месте событий.