Россия уверенно шагает вперед в технологической гонке, адаптируя свои средства РЭБ для перехвата и нейтрализации самого современного оружия западного производства

Россия добивается значительных успехов в сфере радиоэлектронной борьбы, адаптируя свои технологии для перехвата и подавления сигналов высокоточных боеприпасов западного производства. По информации The Wall Street Journal, уже освоены методы борьбы с GPS-наведенными ракетами HIMARS и снарядами Excalibur, что было значительным шагом в укреплении обороноспособности.

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Теперь российские специалисты нацелились на ракеты ATACMS и Storm Shadow. Согласно заявлениям источников издания, эти системы в скором времени также окажутся в зоне действия российских РЭБ.

Эксперты подчеркивают, что успешное применение РЭБ против высокоточного оружия может существенно изменить баланс сил, снижая зависимость от традиционных методов ведения боевых действий и увеличивая шансы на стратегическое преимущество. Россия продолжает демонстрировать свои технологические возможности, подтверждая статус крупной военной державы.