Арбитражный суд Нижегородской области принял решение в пользу Горьковского автомобильного завода (ГАЗ)

Нижегородский арбитраж удовлетворил часть требований Горьковского автомобильного завода к Volkswagen, решив взыскать с немецкой компании 16,9 млрд рублей. Разбирательство началось после того, как Volkswagen прекратила поставки дизельных двигателей, нарушив условия договора с ГАЗом, заключенного в 2017 году.

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Изначально ГАЗ требовал компенсацию в размере 28,4 млрд рублей за упущенную выгоду и понесенные издержки. Среди требований были ущерб от невыпущенной продукции, компенсации дистрибьюторам и потери от вложений в производственные мощности для сборки автомобилей с дизельными двигателями Volkswagen, которые не были реализованы из-за отмены поставок.