Россия предпринимает шаги для укрепления языковых традиций, вводя ограничения на использование иностранных слов там, где возможно применение русских аналогов, в рамках стратегии на 2024-2026 годы.

Правительство России запустило программу по защите русского языка от избыточного использования иностранных слов. Начиная с 2024 года и до конца 2026 года, будет реализован план действий для сохранения традиционных ценностей и чистоты родного языка в публичной жизни страны.

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Закон, подписанный президентом в феврале 2023 года, нацелен на ограничение иностранных слов в государственных и общественных сферах, особенно когда для них существуют русские аналоги. Ответственность за исполнение этого закона возложена на несколько министерств, включая Министерство просвещения и Министерство культуры, которые будут разрабатывать критерии для определения необходимости использования иностранных слов.

Исключения предусмотрены лишь в случаях, когда отсутствуют подходящие русские синонимы. Таким образом, закон затрагивает широкий спектр деятельности — от официальных документов до медиа и образования.