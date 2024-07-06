Российская сборная по спортивной борьбе приняла решение не участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже из-за недопуска ключевых членов команды, что, по мнению Федерации, нарушает принципы единства и целостности национальной команды.

Российские борцы предпочли принципы участию в предстоящих Олимпийских играх 2024 года в Париже, где они должны были выступать в нейтральном статусе. По результатам внутренних обсуждений и совещаний, Федерация спортивной борьбы России приняла решение полностью отказаться от участия, так как из шестнадцати квалифицированных спортсменов Международный олимпийский комитет допустил только десять, исключив ключевых лидеров команды.

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Этот отказ отражает глубокие принципиальные позиции российской спортивной общественности: важность солидарности и единства спортсменов ценится выше, чем возможность участия на международной арене под непонятными условиями. Решение было поддержано всей командой и тренерским штабом после оценки текущей международной спортивной политики и критериев отбора, которые многие считают несправедливыми.

Среди допущенных спортсменов — известные борцы, такие как Начын Монгуш и Шамиль Мамедов, последний из которых уже имеет медали крупных международных турниров. Однако отсутствие в списке лидеров, как Абдулрашид Садулаев, стало решающим фактором в принятии смелого решения.