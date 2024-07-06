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Mirakl
Прекращение расчетов в рублях между Италией и Россией — международные санкции и их последствия
Итало-российская торговая палата приостановила систему расчетов в рублях за итальянские товары из-за опасений Комитета финансовой безопасности Италии, что это могло бы способствовать обходу санкций.

Итало-российская торговая палата (ИРТП) остановила функционирование системы, позволяющей российским компаниям приобретать итальянские товары за рубли. По словам председателя палаты Фердинандо Пелаццо, к такому шагу палату подтолкнули опасения Комитета финансовой безопасности Италии о возможном способствовании обходу международных санкций.

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Это решение отражает растущее напряжение между необходимостью поддержания международно-правовых обязательств и желанием поддерживать торговые связи в условиях глобализированной экономики. Ранее, система платежей в рублях представлялась как эффективное средство для упрощения торговых операций между двумя странами, но теперь вступают в силу более широкие политические соображения.

Сложность ситуации усугубляется тем, что многие итальянские компании, по словам Витторио Торрембини, президента Ассоциации итальянских предпринимателей в России, успешно адаптировались к российскому рынку и не намерены его покидать. Это говорит о том, что бизнес, вопреки политическим и экономическим трудностям, стремится к стабильности и предсказуемости, которые являются ключевыми факторами успеха.

Однако, текущее решение ИРТП может создать определенные трудности для этих компаний, поскольку они теперь должны будут искать альтернативные способы расчетов, что потенциально может повлиять на операционные издержки и логистику.

#россия #санкции #экономика #экономика в россии
Источник: finance.rambler.ru
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