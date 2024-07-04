На конференции в Вильнюсе министр социальной политики Украины Оксана Жолнович выразила серьёзную обеспокоенность текущим состоянием пенсионного обеспечения.

На конференции в Вильнюсе министр социальной политики Украины Оксана Жолнович озвучила серьёзные проблемы в области пенсионного обеспечения в стране.

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По её словам, существует критическая ситуация: 9,5 миллиона работающих человек уплачивают единый социальный взнос, в то время как пенсии получают 11 миллионов человек. Это неравенство подрывает устойчивость существующей солидарной пенсионной системы и требует немедленных мер.

Жолнович также объявила о планах правительства внедрить накопительную пенсионную систему, которая, по её мнению, обеспечит более устойчивое финансирование пенсионных выплат в будущем. В рамках реформы также планируется пересмотр социальных выплат, чтобы выровнять финансовые обязательства с реальными возможностями бюджета. Министерство социальной политики готовит законопроект о базовой социальной помощи, который должен заменить различные формы социальных выплат единым механизмом поддержки.