Пассажирский рейс авиакомпании Turkish Airlines из Антальи в Москву чуть не столкнулся с проблемой, когда лайнер внезапно сменил курс над Румынией и направился к Молдове, приблизившись к украинской границе.

Пассажирский самолет Turkish Airlines, который выполнял рейс из турецкого города Анталья в столицу России Москву, столкнулся с нештатной ситуацией в воздушном пространстве над Румынией.

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Вместо прямого маршрута на Москву, лайнер внезапно отклонился и начал двигаться в направлении Молдовы. Приблизившись к границе с Украиной на всего 20 километров, экипаж принял решение совершить поворот и вернуться на изначальный курс.

Пассажиры, находившиеся на борту, описали обстановку как спокойную и контролируемую, несмотря на неожиданный маневр самолета. В то время как экипаж не предоставил объяснений относительно причин смены маршрута, пассажиры оставались в ожидании дальнейших инструкций.

Официальные представители Turkish Airlines пока не высказались по этому поводу, и вопросы о причинах отклонения маршрута остаются открытыми.