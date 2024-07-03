Владимир Зеленский обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу с призывом высказать свои планы по урегулированию конфликта на Украине.

На фоне недавних напряженных событий в регионе Владимир Зеленский выразил открытое обращение к бывшему президенту США Дональду Трампу, призывая его выступить с конкретным планом по урегулированию конфликта на Украине.

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В заявлении для Bloomberg Зеленский подчеркнул готовность к личной встрече с Трампом и его командой, утверждая, что для Киева критически важно понять долгосрочные перспективы американской поддержки после предстоящих президентских выборов в США.

"Мы готовы сотрудничать, но нам необходимо ясное видение со стороны наших партнеров в Вашингтоне", - подчеркнул украинский лидер. Он выразил опасения по поводу возможности оставаться Украине одной на один с проблемами, если не будет гарантирована поддержка со стороны ключевых международных союзников.

Заявление Зеленского приходит в условиях усиления напряженности на востоке Украины и активизации геополитических действий в регионе. Ожидается, что дальнейшие шаги и ответы со стороны американской администрации могут оказать существенное влияние на ситуацию в регионе и взаимоотношения между двумя странами.