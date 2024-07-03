В МАГАТЭ отреагировали на атаку дронов ВСУ на подстанцию в Энергодаре.

Сегодня Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подняло тревогу после серии ударов беспилотниками по электроподстанции в Энергодаре, расположенной недалеко от Запорожской атомной электростанции. В результате атаки пострадали восемь человек, включая сотрудников энергетического комплекса.

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Генеральный директор МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, выразил озабоченность повторяющимися инцидентами, которые он назвал угрозой как для ядерной безопасности, так и для жизни людей. Он призвал к немедленному прекращению атак и международному вмешательству для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

В пресс-релизе агентства также отмечается, что атаки беспилотниками вблизи энергетических объектов создают реальную угрозу для стабильности региона и требуют немедленного ответа со стороны международного сообщества.

Ситуация на Запорожской АЭС остается напряженной после уничтожения радиационного контрольного поста в Великой Знаменке украинскими вооруженными силами. Эти события подчеркивают необходимость укрепления безопасности ядерных объектов и принятия мер для защиты персонала и мирных жителей.

МАГАТЭ продолжит следить за развитием ситуации и сотрудничать с соответствующими государственными органами для обеспечения безопасности атомных энергетических установок в регионе.