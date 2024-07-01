В новом сравнительном тесте автономности Microsoft Surface Laptop 7 показал хорошие результаты против Apple MacBook Pro, однако есть важные нюансы, которые стоит учитывать.

Недавнее тестирование автономности, проведённое порталом PhoneBuff, показало, что новый Microsoft Surface Laptop 7 на базе процессора Snapdragon X Elite имеет внушительные показатели продолжительности работы от аккумулятора. Однако сравнительный анализ с Apple MacBook Pro с чипом M3 Pro выявил несколько важных деталей.

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Оба устройства были протестированы в полностью автоматизированных условиях с помощью роботизированного манипулятора. При просмотре веб-страниц в браузере Chrome Surface Laptop 7 разрядился на 24% за два часа, тогда как MacBook Pro потерял 16% заряда. В тесте офисной работы с документами и таблицами Surface Laptop 7 сохранил 55% заряда, а MacBook Pro — 59%. Полчаса видеоконференций отняли у обоих ноутбуков по 6% заряда.

В режиме сна за 16 часов Surface Laptop 7 потерял 4% заряда, в то время как MacBook Pro разрядился на 2%. При просмотре фильма в течение двух часов Surface Laptop 7 потерял 16% заряда, а MacBook Pro — 22%. В игровом тесте с Tomb Raider Surface Laptop 7 проработал на 7 минут дольше MacBook Pro до полной разрядки, но стоит учитывать, что MacBook демонстрировал частоту кадров от 60 до 80 fps, тогда как у Surface Laptop 7 частота кадров была около 25 fps.

Хотя Surface Laptop 7 и показал конкурентные результаты в тестах автономности, различия в частоте кадров и других характеристиках могут влиять на общее восприятие его производительности и эффективности.