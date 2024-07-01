Honor готовит к выпуску новый складной смартфон Magic V3, который получит передовые функции и улучшенную защиту.

Honor вскоре представит свой новый складной флагманский смартфон Magic V3, который обещает стать значительным шагом вперёд по сравнению с предыдущими моделями.

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Согласно утечкам, новинка будет оснащена флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 3, что обеспечит отличную производительность и энергоэффективность. Magic V3 получит поддержку спутниковой связи и сетей 5.5G, что позволит пользователям наслаждаться более стабильным интернет-соединением в любых условиях.

Аккумулятор устройства будет иметь ёмкость 5000 мАч и поддерживать быструю зарядку мощностью 66 Вт, что гарантирует долгую работу и быструю подзарядку. Само устройство будет ещё тоньше в сложенном состоянии по сравнению с текущей моделью, что делает его более удобным для повседневного использования.

Камера Magic V3 также впечатляет: основной датчик будет 50-мегапиксельным Eagle Eye, хотя подробности о других сенсорах пока остаются неизвестными. В смартфоне появится ультратонкий разъём USB Type-C и модернизированный шарнир с защитой от воды — функция, отсутствующая у предыдущей модели.

Ожидается, что презентация Honor Magic V3 состоится в начале июля, совпадая с датой анонса предыдущей модели Magic V2. Дата выхода новинки пока остаётся нераскрытой, но поклонники технологии уже с нетерпением ждут новых деталей.