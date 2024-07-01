Китайская версия Realme GT 6 получит революционные обновления, что сделает её заметно отличной от глобальной модели.

Realme раскрыла детали китайской версии своего нового флагмана — смартфона Realme GT 6. В отличие от глобальной версии, модель для Китая предложит несколько значительных улучшений, которые обещают удивить даже самых требовательных пользователей.

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Смартфон получит новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечит потрясающую производительность и энергоэффективность. Экран устройства будет плоским и достигнет пиковой яркости до 6000 нит, что обеспечит отличную видимость даже при ярком солнечном свете. Кроме того, дисплей будет поддерживать высокую частоту ШИМ и включать функцию фильтрации синего света, что значительно снизит нагрузку на глаза при длительном использовании.

Аккумулятор Realme GT 6 будет иметь ёмкость 5800 мАч, что в сочетании с блоком питания мощностью 120 Вт обеспечит быструю и эффективную зарядку. Среди новых функций также будет система активной защиты глаз, которая динамически настраивает изображение для минимизации зрительного напряжения. Ожидается, что смартфон будет представлен в июле, однако его цена пока не объявлена.