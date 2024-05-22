Rivian обновит свои электромобили R1T и R1S в 2025 году, внедрив новые батареи LFP и тепловой насос для улучшения производительности в холодную погоду.

Компания Rivian готовит обновления для своих электромобилей R1T и R1S, которые появятся на рынке в 2025 году. Эти изменения включают внедрение новых батарей LFP и теплового насоса для повышения эффективности работы в холодную погоду.

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Согласно документам, поданным в Агентство по охране окружающей среды США (EPA), новые модели будут оснащены меньшими батарейными блоками LFP, что уменьшит общую емкость батареи на 10%. Стандартный батарейный блок теперь будет иметь емкость 92,5 кВтч вместо предыдущих 106,1 кВтч. Тепловой насос, использующийся в новых моделях, обеспечит лучшую производительность и эффективность при низких температурах, что особенно важно для регионов с холодным климатом.

Внедрение новых батарей LFP также снизит стоимость производства и повысит долговечность электромобилей. Rivian уже начала использовать такие батареи в своих коммерческих фургонах в прошлом году и теперь переносит эту технологию на R1T и R1S.

Эти изменения объясняют недавние тесты R1T в условиях холодной погоды на Аляске, о которых сообщалось ранее. Такие тесты обычно проводятся незадолго до выпуска новых моделей, чтобы проверить их работу в экстремальных условиях.

Кроме того, компания планирует упростить производственные процессы и сократить расходы за счет объединения некоторых компонентов. Это должно помочь Rivian выйти на прибыльный уровень.

Обновления затронут только стандартные батарейные блоки и модели с двухмоторным приводом Dual Enduro, но в будущем возможны изменения и для других версий R1T и R1S.