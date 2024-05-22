AMD разрабатывает новый ARM APU с кодовым названием "Sound Wave" для конкуренции с Qualcomm в сегменте Windows-устройств





Новая разработка от AMD планируется к выпуску в 2026 году. APU Sound Wave будет оснащен мощным NPU (нейропроцессором), что делает его идеальным для выполнения задач, связанных с искусственным интеллектом. Это особенно важно, поскольку Microsoft требует, чтобы ноутбуки с ARM чипами имели как минимум 40 TOPs производительности NPU для получения статуса "Copilot+ PC" и доступа к передовым функциям.

реклама

На данный момент рынок ARM ноутбуков для Windows почти полностью контролируется Qualcomm, чьи чипы Snapdragon X Elite и X Plus являются единственными, соответствующими требованиям Microsoft для Copilot+ PC. Однако появление AMD Sound Wave может изменить ситуацию, предоставив производителям устройств ещё одну мощную альтернативу.

AMD уделяет особое внимание этому проекту, чтобы избежать задержек, подобных тем, которые произошли с продуктами Strix Point. В компании понимают, что своевременный выпуск и высокая производительность Sound Wave имеют решающее значение для успеха. В случае возникновения проблем с графиком или производительностью, AMD готова отказаться от проекта, чтобы не подорвать свою репутацию.

Кроме того, AMD активно работает над минимизацией ошибок в своих ARM процессорах. Компания запрашивает отчеты о проблемах от розничных продавцов, даже если они касаются систем на базе ARM. Особое внимание уделяется сбоям, связанным с процессорами и графическими картами Radeon.