Apple обновляет цветовую палитру iPhone 16: в серии Pro появится новый цвет — Титановый розовый, который заменит Титановый синий.

В преддверии осеннего анонса нового поколения смартфонов от Apple, аналитик Ming-Chi Kuo раскрыл детали о цветовых решениях для iPhone 16. Согласно его отчетам, Apple планирует внести изменения в цветовую гамму моделей Pro: Титановый синий уступит место новому Титановому розовому. Это обновление коснется именно профессиональной серии устройств.

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Для базовых моделей iPhone 16 и iPhone 16 Plus компания сохранит традиционные цвета, включая чёрный, белый, зелёный, розовый и синий, при этом слухи о пурпурном цвете остаются неподтверждёнными. Это расширение палитры подчеркивает стремление Apple к разнообразию и индивидуализации продуктов.

Новинка этого года — инновационная кнопка захвата, чувствительная к давлению, которая облегчит фото- и видеосъемку. Это добавление особенно актуально в контексте улучшенных камер в iPhone 16 Pro, оснащенных пятикратным оптическим зумом и более яркими, большими дисплеями.

Ожидается, что новые устройства будут работать на чипсете Apple A18, обещая значительное улучшение производительности по сравнению с предыдущими моделями. Презентация новых iPhone запланирована на осень 2024 года, и хотя точные цены пока не объявлены, предполагается, что они будут сопоставимы с ценами на стартовые модели предыдущих генераций.