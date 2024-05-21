Antec совместно с Ayaneo выпускает свой первый игровой портативный компьютер Core HS, который по сути является переименованной версией Ayaneo Slide.

Компания Antec объявила о скором выпуске своего первого игрового портативного компьютера Core HS. Новинка является результатом сотрудничества с Ayaneo и представляет собой переименованную версию модели Ayaneo Slide. Устройство будет доступно в июне по цене от $600 до $900.

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Core HS оборудован процессором AMD Ryzen 7 7840U, который уже зарекомендовал себя на рынке портативных игровых ПК. Ожидается, что базовая модель будет оснащена 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Также предусмотрена версия с 32 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ встроенной памяти.

Одной из особенностей модели является скользящий экран, который может подниматься под углом 30 градусов, и встроенная клавиатура QWERTY, чего нет у аналогов от Asus, Valve и Lenovo. Эти функции сохранятся и в модели Core HS.

Antec обладает хорошей сетью распространения и розничной торговли, что сделает новинку более доступной для покупателей. Как компания будет конкурировать с крупными игроками на рынке, пока неизвестно.