С 10 июня SpaceX повысит цены на спутниковый интернет Starlink для многих абонентов в США из-за перераспределения мощностей между регионами с разной емкостью сети.

С 10 июня компания SpaceX планирует повышение тарифов на использование спутникового интернета Starlink для многих абонентов в США. Изменения затронут пользователей, проживающих в регионах с "избыточной" и "ограниченной" емкостью сети.

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На данный момент абоненты, находящиеся в зонах с избыточной емкостью, платят $90 в месяц за услуги интернета от Starlink. Однако тем, кто живет в районах с ограниченной емкостью, приходится отдавать уже $120. В ближайшем будущем, ситуация изменится, и многие пользователи, ранее наслаждавшиеся низкими ценами, столкнутся с повышением стоимости до $120.

Некоторые абоненты уже выразили свое недовольство и анонсировали отказ от подписки после получения уведомлений о повышении цен на 33%. Решения о переводе пользователей в категорию с ограниченной емкостью и повышении цен, по словам абонентов, кажутся случайными и необоснованными.

С каждым запуском ракеты Falcon 9 количество спутников Starlink в орбите увеличивается, и на сегодняшний день их число приближается к 6000. Несмотря на это, число абонентов растет экспоненциально, включая такие крупные проекты, как оснащение всего флота круизных лайнеров Carnival спутниковыми антеннами Starlink. SpaceX необходимо тщательно управлять своими ресурсами, чтобы избежать снижения средней скорости загрузки данных.