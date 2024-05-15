Президент США Джо Байден объявил о повышении тарифов на широкий спектр китайских товаров, включая электромобили и медицинские принадлежности, в ответ на несправедливые торговые практики.

Президент США Джо Байден принял решение о значительном увеличении тарифов на импорт ряда китайских товаров. Нововведение затронет электромобили, батареи, солнечные батареи, медицинские товары, полупроводники и другие ключевые продукты. По словам Байдена, эта мера призвана ответить на нечестные торговые практики и защитить американские производственные цепочки.

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С 2024 года вводится 100% тариф на электромобили, 50% — на солнечные панели и модули. Также установлены 25% тарифы на литий-ионные батареи, критически важные минералы, а также стальные и алюминиевые изделия. Отдельно стоит выделить, что медицинские товары, такие как шприцы и маски, подвергнутся увеличению тарифов на 25-50%.

Эти изменения могут привести к повышению цен для американских потребителей, особенно важным оно будет для сферы здравоохранения, где стоимость медицинских изделий непосредственно влияет на расходы пациентов и медучреждений. Планируется, что в 2025 году на полупроводники будет наложен 50% тариф, а в 2026 году — 25% тарифы на другие важные товары, включая природный графит и постоянные магниты.