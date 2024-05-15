Samsung Galaxy Z Fold6 FE отменен: в 2024 году не ожидается более дешевой складной версии Fan Edition

Планы Samsung на выпуск более доступной версии складного смартфона Galaxy Z Fold6 FE были отменены. Изначально предполагалось, что этот аппарат поможет компании укрепить свои позиции на рынке складных устройств за счет более низкой цены около $1000 и отсутствия функции стилуса S-Pen, что должно было сделать устройство тоньше и доступнее.

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Информация, поступившая из Южной Кореи и подтвержденная надежными источниками, указывает на то, что Samsung решила пересмотреть свои планы после того, как выяснилось, что новинка не будет тоньше конкурентных моделей из Китая, несмотря на отсутствие дополнительного пространства для дигитайзера стилуса.

В результате, из-за неопределенных условий рынка и отсутствия уникальных преимуществ перед конкурентами, Samsung приняла решение отменить разработку до начала массового производства, которое было запланировано на май. Теперь ожидается, что в июле компания представит только две уже известные модели: преемника Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip6. В текущем году другие производители также сокращают активность на рынке складных устройств, как отмечают инсайдеры.



