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Mirakl
Sony Xperia 1 VI поступил в продажу: зум улучшен, но не всё так радужно
Sony представила свой флагманский смартфон, призванный конкурировать с такими предложениями, как Samsung Galaxy S24 Ultra и Xiaomi 14 Ultra

Новинка выделяется значительными улучшениями в области зума, но также содержит некоторые спорные ухудшения, особенно учитывая его высокую рекомендованную розничную цену в €1,399.

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Смартфон доступен для предварительного заказа по всей Европе и поставляется с бонусом в виде наушников WH-1000XM5. Xperia 1 VI получил улучшенный зум, увеличив максимальное фокусное расстояние с 125 мм до 170 мм, что дает возможность 7.1-кратного оптического увеличения.

Вопреки слухам, других улучшений в области камеры не представлено. Основная камера имеет 48 МП сенсор размером 1/1.35", дополнена ультраширокоугольным объективом с 1/2.5" сенсором и новым телеобъективом с 1/3.5" сенсором. Фронтальная камера имеет 12 МП сенсор размером 1/2.9".

Внутри Xperia 1 VI работает процессор Snapdragon 8 Gen 3 с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для microSD карт.

К сожалению, новый флагман Sony отходит от некоторых традиций серии. В частности, устройство получило аспектное соотношение 19.5:9 вместо привычного 21:9 и разрешение экрана снижено с 4K до FHD+, что, вероятно, направлено на улучшение времени работы от батареи. Экран остается OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц.

Ключевые характеристики Xperia 1 VI также включают сертификацию IP68, защитное стекло Gorilla Glass Victus, батарею на 5000 мАч, зарядку мощностью 30 Вт, USB 3.2, 3 года обновлений ОС и 4 года обновлений безопасности. Смартфон доступен в 3 цветах: хаки-зеленый, платиновый серебристый и черный. Отгрузка начнется 3 июня в Германии и 6 июня в Великобритании.

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