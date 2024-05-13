Sony скоро представит Xperia 1 VI, смартфон с передовыми камерой и дисплеем, обещающий стать значительным шагом вперед по сравнению с предыдущими моделями.

Sony на пороге официального представления своего нового флагмана — Xperia 1 VI. Планируемая дата презентации — 15 мая. В преддверии этого события компания начала публиковать тизеры, намекающие на значительные улучшения в сравнении с предыдущей моделью Xperia 1 V.

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Одним из ключевых обновлений станет камера с телеобъективом, способная обеспечить плавный зум с эквивалентными фокусными расстояниями от 85 мм до 170 мм, что приближается к 7-кратному оптическому зуму. Это значительно превышает возможности предшественника, чей максимум составлял 125 мм.

Кроме того, похоже, что Xperia 1 VI получит технологии дисплея, заимствованные у линейки умных телевизоров Bravia. В предварительных утечках упоминается, что новый смартфон будет оснащен OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 19.5:9, отходя от привычного для Sony формата 21:9.

Также сообщается, что новая модель Xperia будет поддерживать программное обеспечение дольше, чем ее предшественники, что является важным аспектом для пользователей, желающих долгосрочно использовать свое устройство.