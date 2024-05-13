Новый смартфон Umidigi G6 5G выделяется наличием двух инфракрасных камер для разблокировки в темноте, поддержкой сетей 5G и NFC для бесконтактных платежей, а также впечатляющим сочетанием характеристик и функционала.

Китайская технологическая компания Umidigi расширила свою линейку смартфонов, представив модель G6 5G. Отличительной особенностью этого устройства является наличие двух инфракрасных камер, которые позволяют разблокировать смартфон по лицу в условиях низкой освещенности. Это дополняется современными стандартами связи, включая поддержку сетей пятого поколения и NFC-модуль для выполнения бесконтактных операций.

реклама

Устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 6100+, обеспечивающим быструю и стабильную работу. Память смартфона составляет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной, с возможностью расширения за счет внешних накопителей. Экран смартфона имеет диагональ 6.57 дюйма и разрешение 1616 x 720 пикселей, что в сочетании с частотой обновления в 90 Гц создает комфортные условия для просмотра контента.

Габариты новинки — 163.9 x 75.3 x 8.3 мм, вес — 183 грамма. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 10 Вт, что позволяет долго использовать смартфон без дополнительной подзарядки. Кроме того, модель имеет боковой сканер отпечатков пальцев и поддерживает две SIM-карты, что увеличивает функциональность устройства для пользователей, нуждающихся в нескольких номерах.

Смартфон будет представлен в нескольких цветовых вариантах, что позволяет каждому пользователю выбрать наиболее подходящий для себя стиль. Информация о цене и доступности Umidigi G6 5G будет объявлена компанией позднее.