Компания Meizu установила дату выпуска своего новейшего смартфона — Meizu 21 Note. Эта модель обещает стать одной из самых заметных в линейке флагманских устройств Meizu благодаря уникальной комбинации мощной батареи и высокой частоты обновления экрана.
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21 Note будет оснащен аккумулятором на 5500 мАч — самым емким в серии. Дисплей устройства будет поддерживать частоту обновления 144 Гц, что на 24 Гц выше, чем у предшественника 21 Pro. Это должно обеспечить особенно плавное отображение движения, что будет выгодно отличать новинку на фоне других устройств.
Смартфон также получит новую версию пользовательского интерфейса Flyme AIOS и будет ориентирован на игровую аудиторию, что подчеркивается наличием RGB-подсветки в основной камере. Несмотря на улучшения, модель может претерпеть изменения в других аспектах, таких как уменьшение количества камер сзади до двух.
Официальная презентация Meizu 21 Note запланирована на 16 мая 2024 года. Цена пока держится в секрете, но ожидается, что она не станет сюрпризом, учитывая использование процессора Snapdragon 8 Gen 2 предыдущего поколения.