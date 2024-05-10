В июле Microsoft представит новый магазин мобильных игр Xbox, доступный через веб-интерфейс для обхода ограничений магазинов приложений.

Microsoft планирует значительно расширить свои возможности в сфере мобильных игр, запуская в июле новый магазин мобильных игр Xbox. Об этом объявила Сара Бонд, президент Xbox, во время беседы на технологическом форуме Bloomberg. Магазин будет доступен через веб, чтобы обойти ограничения, налагаемые App Store и Google Play Store, а также регуляторные ограничения в разных странах.

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Новый магазин предложит игры из портфолио Microsoft, включая популярные франшизы как Minecraft и Candy Crush, и вскоре после запуска будет открыт для игр от сторонних разработчиков. Эта платформа станет первым в своем роде магазином, полностью ориентированным на игроков, позволяя им сохранять единую библиотеку игр, идентификацию и достижения на разных устройствах.

Также Сара Бонд поделилась новостями о росте облачного гейминга в компании. По её словам, спрос превышает предложение, и Microsoft планирует увеличить инвестиции в эту область, добавляя новые мощности и опции для игры в облаке. Это направление показывает высокие темпы роста, привлекая новых пользователей и способствуя развитию всей индустрии.

Подробности о стоимости и точных сроках доступности нового мобильного магазина Xbox для российских пользователей пока не разглашаются, но ожидается, что после запуска в США платформа станет доступна и на других рынках.