Intel закрепляет лидерство, заказав всю партию передовых литографических машин от ASML на 2024 год.

Intel закрепила за собой лидирующие позиции в сфере высоких технологий, оформив заказ на всю годовую партию высокопроизводительных литографических машин high-NA EUV от нидерландской компании ASML. Стоимость каждого агрегата составляет примерно 500 миллиардов вон ($370 миллионов), что поднимает общую сумму инвестиций до около 2 миллиардов долларов.

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Эти машины, предназначенные для использования в производстве сверхмелких чипов с технологическими нормами 1.8 нм (18A) и 1.4 нм (14A), позволят Intel укрепить свои позиции на рынке полупроводников. Ожидается, что первая партия машин будет поставлена не ранее второй половины 2025 года, что дает Intel временное преимущество перед конкурентами, такими как Samsung и SK hynix.

Покупка этих машин является частью стратегии Intel по восстановлению своего статуса лидера на рынке чипов, а также использовании средств американских налогоплательщиков в рамках таких программ, как Закон о чипах (CHIPS Act), который ранее уже поддерживал компанию.