Более 80% государственных органов России перешли на использование отечественной облачной платформы "Гособлако".

На сегодняшний день более 80% государственных органов, включая 40 ведомств и более 100 ключевых информационных систем, успешно функционируют на инфраструктуре, обеспечиваемой компанией "Ростелеком-ЦОД". Этот шаг является частью обширного эксперимента, который должен завершиться к концу 2024 года.

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подчеркивает, что "Гособлако" не просто обеспечивает ИТ-инфраструктуру, но также предоставляет платформенные сервисы, которые кардинально улучшают процессы внутри государственного аппарата. В рамках текущей адаптации, платформа модифицируется для соответствия специфическим требованиям "ГосТех", что обеспечивает еще более высокий уровень интеграции и безопасности.

"Ростелеком-ЦОД" играет ключевую роль как основной технологический партнер "Гособлака", занимаясь разработкой и поддержанием инфраструктуры, необходимой для бесперебойной работы платформы. С 2019 года в проекте активно применяются полностью российские технологии — от серверного оборудования до систем хранения данных и облачных решений, что гарантирует независимость и безопасность государственных данных.

На платформе уже размещены многие критически важные государственные информационные системы, в том числе те, которые используются Минздравом, Рослесхозом, Ростехнадзором и другими ключевыми ведомствами. Переход на "Гособлако" не только повышает оперативность и эффективность работы госорганов, но и способствует более тесному взаимодействию и обмену данными между различными структурами.