Китайская компания присоединится к производству автомобилей Aurus на заводе Toyota в Санкт-Петербурге, возможно, в партнерстве с FAW.

Китайская компания вступает в сотрудничество с производителем российских премиальных автомобилей Aurus. Это станет заметным этапом не только для отечественного автопрома, но и для мировой автомобильной экономики в целом.

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Согласно заявлениям экспертов, сотрудничество будет осуществляться на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, который в скором времени примет на себя производство элитных Aurus. Несомненно, это станет значительным шагом для российской автомобильной промышленности, подтверждающим ее конкурентоспособность и перспективность на мировой арене.

На данный момент имя китайского партнера остается под покровом тайны, но среди вероятных кандидатов выделяется компания FAW, производящая премиальные автомобили под брендом Hongqi. Это предположение получило поддержку от ряда автомобильных экспертов, указавших на потенциальную совместимость между компаниями и интересы в сфере производства премиум-класса.

Предполагается, что помимо Aurus на заводе в Санкт-Петербурге начнут собирать и китайские автомобили премиум-класса, что может привлечь еще больше внимания к российскому автомобильному рынку и его потенциалу.