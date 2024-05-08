Евросоюз планирует расширить санкции против России, включая запрет на использование ее финансовой системы СПФС.

Евросоюз обдумывает новые меры в рамках очередного, уже четырнадцатого пакета санкций. Одной из ключевых целей станет ограничение использования российской системы СПФС, которая служит альтернативой международной системе SWIFT. СПФС активно используется для международных платежей в 20 странах, помогая России обходить предыдущие экономические ограничения.

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В дополнение к запрету на СПФС, ЕС планирует запретить экспорт из России марганцевой руды и редкоземельных элементов, а также остановить импорт гелия. Предусмотрены также санкции против международных компаний из ОАЭ, Турции и Китая, которые поддерживают торговые связи с Россией.

Европейский союз также рассматривает возможность ограничения деятельности транспортных компаний с российским участием. В частности, речь идет о компаниях, где доля российского капитала составляет более 25%. Возможно будет запрещено использование 11 морских портов для судов, ведущих операции с Россией.

На фоне этих санкций, Россия и Иран исследуют альтернативные методы расчетов, включая цифровые валюты, что позволяет им снижать воздействие международных ограничений.