Гусеничный робот «Варан», оснащенный системой РЭБ «Тритон», создан в Санкт-Петербурге для защиты от FPV-дронов.

Инженеры из Санкт-Петербурга разработали уникальный гусеничный робот «Варан», оснащенный системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тритон». Этот робот предназначен для обеспечения безопасности воздушного пространства, активно противостоя FPV-дронам и летательным аппаратам противника.

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Робот оснащен мощными средствами для обнаружения и блокировки радиосигналов, используя диапазон частот 800+ и 900+ МГц. «Варан» способен действовать автономно до шести часов и оперировать на расстоянии до четырех километров от управляющего оператора, что делает его идеальным инструментом для использования в зонах с повышенной опасностью.

Система «Тритон», установленная на роботе, уже прошла полевые испытания, включая демонстрацию на военной выставке «Армия-2023», где были показаны её возможности по интеграции на российские боевые танки.

«Варан» не является первым проектом в сфере робототехники, но его особенность заключается в специализации на радиоэлектронной борьбе, что ставит его в ряд высокотехнологичных разработок, направленных на повышение безопасности и эффективности военных и спецопераций.

В настоящее время робот находится на стадии завершения испытаний. При успешных результатах испытаний планируется начать массовое производство устройства.