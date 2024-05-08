Мошенники выдают себя за фотографов, обманывая моделей.

Киберпреступники притворяются фотографами и обещают моделям бесплатные фотосессии, в ходе которых похищают их денежные средства и личные данные. Об этом сообщают специалисты F.A.C.C.T. в сотрудничестве с уголовным розыском Москвы.

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Преступники предлагают девушкам помощь в пополнении портфолио, заманивая их возможностью бесплатной съемки. Они утверждают, что нужно лишь оплатить аренду студии. Для этого мошенники отправляют ссылки на якобы фотостудии, которые на самом деле являются фишинговыми сайтами.

Такие сайты выглядят убедительно, предлагая выбор времени, локации, услуг стилиста и аренды реквизита. Стоимость аренды студии обычно варьируется от 1 800 до 3 000 рублей. После введения платежных данных на поддельной странице оплаты, жертва теряет свои средства.

Иногда мошенники даже перезванивают и предлагают возврат средств из-за якобы невозможности бронирования, отправляя фишинговые ссылки для возврата денег, что ведет к дополнительным потерям.