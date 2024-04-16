Эксперты F.A.C.C.T. предупреждают о новой кампании кибермошенничества, нацеленной на пожилых людей и ветеранов к Дню Победы

С приближением Дня Победы, эксперты из F.A.C.C.T. бьют тревогу: киберпреступность получила новый импульс. На этот раз злоумышленники развернули целевую атаку против старшего поколения, особенно ветеранов, запуская хитроумные схемы обмана. За прошлую неделю выявлено, что более 1500 человек уже столкнулись с поддельными веб-сайтами, внешне похожими на официальные порталы.

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Механизм обмана крайне прост: под видом щедрых денежных подарков — от 50 тысяч до 300 тысяч рублей — мошенники заманивают жертв. Однако, чтобы якобы получить эти средства, людям предлагается внести небольшую плату за "комиссию", "обмен валюты" или "юридические услуги", что в сумме составляет от 378 до 1112 рублей. В результате деньги уходят в карманы аферистов, оставляя пользователей ни с чем.

Эксперты указывают на то, что подобная схема не нова и заимствована из коммерческих практик вознаграждения за привлечение новых клиентов. С января 2023 года обнаружено десять таких мошеннических "партнерских программ", обогащающихся на доверии россиян, с общим доходом в миллионы рублей.

Процесс организован максимально просто и эффективно: злоумышленники регистрируют ложные сайты и рекламируют их через различные каналы, привлекая внимание и доверие потенциальных жертв. Те, кто "купился" на предложение, сталкиваются с различными формами обмана, включая прямое требование перевести деньги и фишинговые формы для сбора персональных данных.

Полученные таким образом средства делится между организатором схемы и его "партнерами", причем большая часть прибыли идет последним. Для удобства и сокрытия нелегальной активности используются разнообразные технические трюки, включая клоакинг — технологию, скрывающую мошеннический сайт от нежелательных глаз.

Подобные мошеннические сети привлекательны для киберпреступников благодаря их эффективности и возможности масштабирования. А для мотивации "работников" администрация внедряет различные стимулы: от бонусов за активность до денежных призов за выполнение заданий.