Роскомнадзор начал блокировать сайты иностранных IT-компаний, не открывших офисы в России, в соответствии с законом о "приземлении".

В рамках новой стратегии защиты информационного пространства России, Роскомнадзор усиливает давление на иностранные IT-компании. Теперь, если зарубежный интернет-ресурс не имеет представительства на российской территории, его ждет блокировка. Это следствие выполнения закона о "приземлении", требующего от иностранных сервисов с большим числом пользователей из России открыть здесь свои офисы.

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С начала марта до середины апреля текущего года уже 8 хостинг-провайдеров столкнулись с такими мерами. Список заблокированных включает в себя известные компании, такие как Kamatera, WPEngine и HostGator.com, а также Network Solutions, DreamHost, Bluehost, Ionos и DigitalOcean. Решение Роскомнадзора направлено на повышение контроля за иностранными IT-гигантами, среди которых Telegram, Apple, Google и TikTok также должны подчиниться требованиям российского законодательства.

За этим следует намерение ведомства внедрить искусственный интеллект в системы мониторинга, чтобы оперативнее обнаруживать нежелательный контент. Эти действия подчеркивают стремление России обеспечить безопасность данных своих граждан и поддерживать порядок в собственном информационном поле, требуя от международных компаний соблюдения местных правил и норм.

Важность этих мер обусловлена желанием укрепить защиту личных данных россиян и гарантировать, что иностранные сервисы не будут использовать информацию в целях, противоречащих интересам страны и ее граждан. Таким образом, Роскомнадзор не только защищает внутренний рынок, но и подчеркивает важность прямого диалога с иностранными компаниями для обеспечения соблюдения российского законодательства.