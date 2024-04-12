Microsoft рекламирует Windows 11 в Windows 10, вызывая недоумение среди пользователей, чьи компьютеры не подходят для обновления.

В последнее время пользователи Windows 10 столкнулись с неожиданной рекламой, предлагающей переход на Windows 11. Согласно отчетам, эта реклама отображается даже на устройствах, которые не соответствуют требованиям новой операционной системы.

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Ситуация обострилась после того, как пользователи начали видеть полноэкранные уведомления, которые мешают обычной работе и не содержат информации о возможности отказа от таких сообщений в будущем. Эти рекламные уведомления не только отвлекают, но и демонстрируют ссылки на статьи поддержки и промо-ролики Windows 11, подчеркивая при этом, что обновление для их систем невозможно.

Кроме того, в уведомлениях упоминается дата окончания поддержки Windows 10 – 14 октября 2025 года, после чего Microsoft предложит расширенную поддержку обновлений безопасности (ESU) за отдельную плату. Такая программа уже была анонсирована для Windows 7 и теперь распространяется и на Windows 10, предлагая обновления безопасности в течение трех лет после завершения официальной поддержки.

Цены на программу ESU варьируются в зависимости от типа пользователя, с особыми условиями для образовательных учреждений и предложениями со скидками для подписчиков облачных сервисов Windows. Однако стоимость для рядовых пользователей пока не была объявлена.