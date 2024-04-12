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Mirakl
Крупная утечка данных из московской ИТ-фирмы привела к арестам
Массовая утечка данных в Москве: задержаны хакеры после кражи информации у ИТ-гиганта

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Недавно столичный кибербезопасный контур столкнулся с серьезным вызовом: из-под носа у местной ИТ-корпорации были умело выведены данные о 600 тысячах ее пользователей. Этот прецедент вызвал не только общественный резонанс, но и мгновенную реакцию правоохранительных структур, которые приступили к разгадке этой киберзагадки.

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Виновниками оказалась группировка из Ростова-на-Дону, Москвы и Сочи, спланировавшая и осуществившая кибератаку на компанию в прошедшем году. Среди украденной информации оказались и личные данные работников, занимающихся обслуживанием клиентов.

Расследование, инициированное по статьям о нарушении конфиденциальности данных и компьютерной информации, привело к проведению обысков, в ходе которых были изъяты устройства, на которых хранились неоспоримые доказательства противозаконных действий подозреваемых.

После формального обвинения участникам группы было запрещено покидать пределы города до окончания судебного процесса.


#новости
Источник: securitymedia.org
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