Уралвагонзавод провел успешные испытания боевой машины поддержки танков "Терминатор", продемонстрировав ее улучшенные характеристики и вооружение.

Ведущий производитель бронетехники в России, Уралвагонзавод, представил обновленные характеристики и возможности боевой машины поддержки танков, известной как "Терминатор", на серии полигонных испытаний. Машина отличается улучшенной мобильностью и способностью одновременно атаковать от четырех до пяти целей, что делает ее важным элементом поддержки на поле боя.

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"Терминатор" оснащен парой автоматических пушек калибра 30 мм 2А42, пулеметом ПКТМ 7,62 мм и может запускать управляемые ракеты "Атака-Т". В арсенал добавлены инновационные 30-мм снаряды с осколочно-фугасными боеголовками и дистанционно-управляемыми взрывателями, увеличивающие эффективность поражения целей.

Особенностью "Терминатора" является внедрение усовершенствований на основе отзывов военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях. Эти изменения направлены на повышение боевых качеств и адаптацию к реальным условиям использования.