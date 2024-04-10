Проект производства доступных электромобилей Zetta в Тольятти официально закрыт.

Судьба российского стартапа Zetta, занимавшегося разработкой и планировавшего производство доступных электромобилей, оказалась предрешена: проект официально закрыт. После нескольких лет разработок, испытаний и обещаний сделать электромобили доступными для широкой аудитории, проект столкнулся с непреодолимыми трудностями, включая технические проблемы и финансовые затруднения.

реклама

Zetta заявляла о намерении выпускать самые доступные электромобили в России, стоимостью от 540 тысяч рублей, с пробегом до 180 км на одной зарядке и разнообразием моделей от одностороннего до полноприводного исполнения. Проект привлек внимание общественности и государственных структур, получив финансовую поддержку от Минпромторга и кредит от Фонда развития моногородов. Однако, несмотря на значительные инвестиции, производство так и не было запущено в полном объеме.

Ряд технических и производственных сложностей, включая проблемы с поставками компонентов и необходимость доработки конструкции автомобилей, значительно увеличили стоимость проекта и сроки его реализации. Пандемия COVID-19 усугубила ситуацию, вызвав задержки в поставках и дополнительные финансовые потери.

В итоге, после многолетних попыток запустить производство и нескольких демонстрационных моделей, проект был признан несостоятельным, а оборудование и помещения проданы. По информации от автомобильных СМИ, на месте бывшего производства Zetta теперь будет развернуто производство мебели и квадроциклов.



