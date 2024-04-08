В боевых условиях морской ЗРПК «Панцирь-М» успешно перехватил британскую крылатую ракету Storm Shadow, демонстрируя высокую эффективность российской системы ПВО против западного вооружения.

Впервые морской зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-М» продемонстрировал свои возможности, успешно перехватив британскую крылатую ракету Storm Shadow в боевых условиях. Это событие стало знаковым не только для разработчиков из КБ приборостроения имени Шипунова, но и для всей оборонной отрасли России, подчеркнув эффективность отечественных систем ПВО против западного вооружения.

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Генеральный директор холдинга «Высокоточные комплексы» Олег Рязанцев поделился деталями этого значимого события, отметив, что «Панцирь-М» не только успешно справился с задачей перехвата, но и подтвердил свою способность уничтожать различные средства воздушного нападения.

ЗРПК «Панцирь-М» обладает уникальными техническими характеристиками, которые позволяют ему эффективно сбивать цели, движущиеся на скорости до 1 км/с и находящиеся на высоте от 2 метров до 15 километров. Комплекс способен одновременно вести огонь по четырем целям, обеспечивая высокую степень защиты для носителя.

«Панцирь-М» является корабельной версией знаменитого ЗРПК «Панцирь-С» и может быть установлен на большинство кораблей Военно-Морского Флота России. Его успешное применение не только в Черном море, но и в реальных боевых условиях подтверждает высокий уровень российской военной техники и ее готовность к противостоянию современным угрозам.



