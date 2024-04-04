Ростех разработал новую технику для безопасной перевозки невзрывоопасных компонентов взрывчатых веществ на горнодобывающие месторождения.

Госкорпорация Ростех объявила о разработке передовой модели аппарата, предназначенного для трансфера критически важных компонентов взрывчатых веществ, в частности эмульсии порэмита, непосредственно к зонам горнодобывающих работ. Этот шаг становится решающим в обеспечении высшего уровня безопасности перевозок в сфере горной промышленности.

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Современное оборудование, способное перевести на новый уровень процесс безопасного транспортирования до 23 тонн невзрывоопасных материалов, позволяет исключить риски, связанные с транспортировкой и хранением готовой взрывчатки, заменив их на систему прямого смешивания компонентов в непосредственной близости от мест их использования.

Особенность разработки в том, что она предоставляет возможность не только доставлять основные компоненты, но и осуществлять перевозку дополнительных веществ, таких как газогенерирующие добавки, что существенно расширяет функциональные возможности техники. Это обеспечивает полную подготовку двух смесительно-зарядных установок к работе всего за один выезд.

Новая разработка от Ростеха, реализованная специалистами Красноармейского НИИ механизации, является частью широкомасштабной стратегии по усовершенствованию методик буровзрывных работ. Оснащенный полностью отечественными компонентами аппарат выделяется среди аналогов своей повышенной грузоподъемностью и универсальностью для всех типов смесительно-зарядных машин.

Запуск данного аппарата в серийное производство, запланированный на 2025 год, обещает стать значительным шагом в направлении повышения эффективности и безопасности проведения горных работ на всей территории России и за ее пределами.



