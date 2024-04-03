Россия анонсировала инвестиции в размере 116 млрд рублей для создания собственной спутниковой сети высокоскоростного Интернета, аналогичной американской системе Starlink.

В рамках стратегии развития цифровой инфраструктуры Россия планирует выделить значительные средства на создание собственной спутниковой системы для высокоскоростного доступа в Интернет. По указу президента Владимира Путина, на эти цели будет направлено 116 миллиардов рублей. Реализация проекта предусмотрена в период с 2025 по 2030 годы, а итоговый отчет о выполнении задания ожидается до 15 декабря текущего года.

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Новая инициатива направлена на формирование спутниковой группировки на низкой околоземной орбите, что позволит обеспечить качественное интернет-покрытие по всей территории страны. Такой шаг призван гарантировать россиянам доступ к высокоскоростному Интернету в любой точке, преодолевая ограничения традиционных методов подключения.

В контексте глобальной интеграции космических технологий в повседневную жизнь проект можно сравнить с амбициозной программой Starlink от компании SpaceX Илона Маска, которая уже внедряет аналогичные спутниковые сети по всему миру.

Разработка и запуск российской спутниковой системы станет значительным шагом в развитии национальной космической индустрии и подтвердит стремление страны к технологическому лидерству в области космического Интернета. Это событие также может стать поводом для новых дружеских соревнований между российскими и зарубежными специалистами в области космических технологий, напоминая о знаменитом меме: "Как тебе такое, Илон Маск?"