Киргизия прекращает обслуживание российских карт "Мир" из-за санкций США, ставя под угрозу финансовые операции пользователей этих карт в стране

Киргизия приняла решение о полном прекращении работы с российскими картами "Мир" в связи с последним пакетом санкций США, введенных против оператора этих карт - НСПК. Это решение начнет действовать уже с 5 апреля 2024 года, оставив пользователей карт "Мир" перед лицом серьезных ограничений на проведение финансовых операций в стране.

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ЗАО "Межбанковский процессинговый центр", оператор национальной платежной системы Киргизии "Элкарт", заявил о прекращении сотрудничества с НСПК. Это решение повлечет за собой невозможность использования карт "Мир" для безналичных расчетов, снятия наличных, переводов и интернет-платежей на территории Киргизии.

Данная ситуация стала вызовом не только для пользователей карт "Мир", но и для Центробанка России, который уже ищет пути решения возникшей проблемы. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова обсудила ситуацию в Госдуме, предложив несколько путей выхода из сложившегося положения. Одним из предложенных вариантов является расширение сети банкоматов и POS-терминалов российских банков в странах, где карты "Мир" сталкиваются с ограничениями. Это позволит россиянам и гражданам этих стран продолжать использовать банковские услуги без серьезных неудобств.

Также Центробанк рассматривает вариант интеграции с финтех-платформами других стран через Систему быстрых платежей (СБП), что может стать альтернативой для переводов и платежей без риска вторичных санкций для иностранных партнеров.