Противокорабельные ракеты «Оникс», используемые в составе комплексов «Бастион», были оснащены активными головками самонаведения и улучшенной защитой от систем РЭБ, повышая их точность и устойчивость к радиоэлектронному противодействию.

В рамках последних разработок в области военных технологий, российские инженеры внедрили революционные изменения в конструкцию сверхзвуковых ракет "Оникс".

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Обновленные версии этих ракет теперь оснащены современными активными системами самонаведения, значительно повышающими их эффективность при поражении целей как на море, так и на суше. Это достижение позволяет ракетам с уверенностью преодолевать препятствия, создаваемые современными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), тем самым укрепляя обороноспособность страны.

Дополнение к этому прогрессу заключается в усиленной защите ракет от РЭБ, что делает их практически неуязвимыми к средствам электронного подавления. Эти инновации были реализованы специалистами ВПК "НПО машиностроения", что подчеркивает стратегическое значение "Оникса" для российского военно-морского флота и береговых оборонительных комплексов.



