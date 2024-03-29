АвтоВАЗ заявил о регистрации новых торговых марок Ursus и Terum, которые могут быть использованы для будущих автомобильных проектов, игрушек и сервисных услуг.

АвтоВАЗ активно работает над расширением своего модельного ряда и укреплением партнерских отношений в автомобильной индустрии, зарегистрировав новые товарные знаки Ursus и Terum. Регистрация проведена по трем ключевым направлениям: производство автомобилей, выпуск игрушечных моделей и предоставление услуг по обслуживанию и ремонту транспортных средств.

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Пресс-служба компании подчеркивает, что такой шаг является стандартной практикой для предварительного патентования потенциальных названий будущих продуктов, хотя не все зарегистрированные названия обязательно будут использованы. Это дает понять, что АвтоВАЗ серьезно настроен на инновации и развитие, рассматривая различные направления для реализации своих будущих проектов.

Интерес к нововведениям со стороны АвтоВАЗа подтверждается и предыдущим опытом компании в регистрации товарных знаков, часть из которых в последующем стала названиями новых моделей автомобилей. Успех предстоящих проектов под новыми торговыми марками Ursus и Terum будет зависеть от стратегии развития компании и реакции потребителей на предложенные новинки.