Энергетическое подразделение "Росатома" разработало уникальный планшет-переводчик с ИИ, способный переводить более 50 тысяч специализированных терминов.





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"Росэнергоатом", энергетическое подразделение "Росатома", представил революционный планшет-переводчик, работающий на отечественной операционной системе Astra Linux. Устройство оснащено функцией ИИ-перевода и способно переводить более 50 тысяч специализированных терминов в области экономики, энергетики и других отраслей. Планшет демонстрировал свои возможности на выставке "Атомэкспо-2024" в Сочи.

Особенностью нового планшета является его способность адаптироваться к речи с акцентом, благодаря чему он может облегчить коммуникацию между специалистами из разных стран. ИИ-переводчик обучался на обширной базе диалогов, что позволяет ему точно и быстро переводить даже сложные технические обсуждения.

Пока устройство поддерживает только русский и английский языки, но уже ведется разработка русско-турецкой версии, основанной на терминологии, используемой в проекте строительства АЭС "Аккую" в Турции.

Этот планшет-переводчик станет незаменимым помощником в международных проектах, облегчая обмен знаниями и опытом между специалистами из разных стран.