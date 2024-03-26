Инженеры Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения, входящего в УВЗ, разработали и представили на международном уровне уникальную систему защиты танков от противотанковых снарядов.

На недавнем международном салоне "Архимед-2024" в Москве, Уральский вагонзавод (УВЗ) в лице своего конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) продемонстрировал революционную разработку в области защиты бронетехники.

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Специалисты бюро разработали уникальный сборный боёк противокумулятивного экрана, предназначенный для защиты танков от противотанковых снарядов. За эту инновацию УВЗ был отмечен высокими наградами на конкурсе, с участием экспертов из 28 стран.

Противокумулятивный экран состоит из сетки бойков, которые эффективно рассеивают энергию противотанковых боеприпасов, предотвращая проникновение и повреждение основной брони танка.

Эта технология не только повышает выживаемость бронетехники на поле боя, но и позволяет существенно снизить издержки производства за счет модульности и возможности быстрой замены поврежденных элементов.



