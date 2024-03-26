Росатом впервые представил прототип электромобиля в виде микрогрузовика на выставке в Сочи, сделав шаг на рынок электротранспорта.

В Сочи компания "Росатом" представила свой первый шаг в мир электромобилей – прототип микрогрузовика. Разработка проходила при участии специалистов из НАМИ, известной своими достижениями в автомобилестроении. Этот шаг демонстрирует стремление "Росатома" занять нишу на быстрорастущем рынке электрического транспорта.

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Презентация прототипа состоялась на выставке "АтомЭкспо". Несмотря на отсутствие интерьера и технических деталей, микрогрузовик уже привлекает внимание своим футуристическим дизайном. "Росатом" пока не раскрывает информацию о сроках разработки, производства и инвестициях в проект.

Важным шагом на пути к созданию электромобиля стало приобретение компанией завода по производству литий-ионных батарей в 2023 году. Это говорит о серьезных намерениях "Росатома" развиваться в этом направлении. Кроме того, специалисты НАМИ, занятые в проекте, уже имеют опыт в сфере электротранспорта, работая над электромотоциклом для премиального автомобиля Aurus.