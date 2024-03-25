В ответ на теракт в "Крокус Сити Холл", Россия отказалась от международной помощи в расследовании, предпочитая полагаться на собственные спецслужбы.

Российские власти приняли решение вести расследование трагического инцидента в концертном зале "Крокус Сити Холл" без вовлечения зарубежных специалистов, несмотря на предложения о помощи со стороны западных партнеров. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, российские спецслужбы обладают необходимым потенциалом для проведения всех необходимых процедур самостоятельно.

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Это заявление последовало за сообщениями о том, что американская разведка ранее предоставила России информацию, предупреждая о возможном теракте. Согласно данным, полученным от США, террористическая атака могла быть запланирована. Несмотря на то что предоставленные сведения были общего характера и не содержали конкретики, они указывали на повышенный риск безопасности.

События 22 марта, когда группа вооруженных лиц в камуфляже ворвалась в здание "Крокус Сити Холл" и открыла стрельбу, привели к масштабной трагедии, унесшей жизни 144 человек и оставивших 97 пострадавших в больницах. Произошел пожар, усложнивший процесс эвакуации людей из здания.



