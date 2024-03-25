В Москве эвакуировали больницу, где находятся пострадавшие в теракте в «Крокусе»





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В столице произошла массовая эвакуация медицинского центра из-за сообщения об угрозе взрыва, что усилило уже существующее напряжение после резонансного теракта в "Крокус Сити Холл". В медицинском центре "Измайловский", входящем в состав Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова, на момент сообщения находилось свыше 900 человек, в том числе жертвы недавнего нападения.

Анонимное письмо, поступившее в адрес учреждения, содержало утверждение о наличии в здании фосфорных взрывных устройств с таймером, запланированным на 40 минут. Это привело к тому, что руководство медцентра приняло немедленное решение об эвакуации всех присутствующих в здании для обеспечения их безопасности.

Теракт, произошедший 22 марта в "Крокус Сити Холл", вызвал значительное потрясение в обществе, став одним из самых трагических событий в современной истории России. Жертвами нападения стали 144 человека, еще 97 получили ранения и находятся на лечении в больницах. Общее число пострадавших превысило 180 человек. События того дня оставили глубокий след в сердцах многих, в связи с чем сообщение о возможном взрыве в медицинском центре вызвало дополнительное беспокойство среди населения.