Боевая машина "Гибка-С" усиливает ПВО, обеспечивая защиту от воздушных угроз на расстоянии до 6 км с помощью ракет "Верба" и "Игла-С".

Новейшая боевая машина "Гибка-С" расширяет горизонты противовоздушной обороны, предоставляя военным мощное средство для защиты от воздушных угроз. Эта машина способна поражать цели на расстоянии до 6 км с использованием зенитных ракет "Верба" или "Игла-С". С ее помощью обеспечивается защита важных объектов и поддержка ПВО.

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"Гибка-С" оснащена оптико-электронной станцией, способной обнаруживать цели на расстоянии до 15 км, и включает в себя полную автоматизацию боевых действий. Боевая машина может перемещать экипаж из четырех человек и имеет боекомплект из 8 зенитных ракет.

В дополнение к основной машине, система может быть дополнена машиной разведки и управления 9С937 "Гибка-С", обладающей радиолокационной разведкой с дальностью обнаружения до 40 км. Это позволяет автоматизировать управление до 6 боевыми машинами, усиливая общую эффективность ПВО.