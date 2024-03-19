Wildberries внедряет функцию видеоотзывов для пользователей Android и на своём официальном сайте, а вскоре и для iOS.

Wildberries, один из крупнейших маркетплейсов, объявил о запуске новой функции, позволяющей покупателям добавлять видеоотзывы к товарам. Сначала эта возможность станет доступна пользователям Android и посетителям официального сайта. Владельцы устройств на iOS смогут пользоваться нововведением в течение ближайших недель.

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Теперь клиенты могут загружать видео, чтобы поделиться своими впечатлениями о покупках. Поддерживаются популярные форматы файлов, такие как mp4, avi, mov и mpg, при этом размер файла не должен превышать 500 МБ.

В Wildberries уверены, что видеоотзывы смогут значительно упростить принятие решения о покупке, предоставляя более наглядную информацию о продукции. Это поможет клиентам сделать более осознанный выбор и увеличит удовлетворенность от совершенных покупок.

Нововведение дополняет ряд технологических улучшений на платформе. Ранее в этом месяце маркетплейс приступил к тестированию интеллектуального фоторедактора, который автоматически улучшает качество изображений товаров и позволяет менять их фон.